Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı
Son Dakika Politika Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etmiştir" denildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:30 Kaynak: DHA
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