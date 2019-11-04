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Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tebrik mesajı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Temel Karamollaoğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi 7'nci Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Temel Karamollaoğlu'na bir mesaj göndererek, tebrik etmiştir" denildi.

ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:47 Kaynak: DHA
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