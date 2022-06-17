Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere: "Yeni Şeyler Öğrenmekten Geri Durmayın. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın Sizlere Yönelik Pek Çok Çalışması Var" - Son Dakika
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Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere: "Yeni Şeyler Öğrenmekten Geri Durmayın. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın Sizlere Yönelik Pek Çok Çalışması Var"

17.06.2022 14:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki karne dağıtım töreninde öğrencilere hitaben, "Yeni şeyler öğrenmekten, kendinizi geliştirmekten geri durmayın. Bir sanat dalıyla veya bir spor branşıyla muhakkak ilgilenmeye çalışın. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın, Diyanet İşleri Bakanlığı’mızın ve diğer kurumlarımızın sizlere yönelik pek çok çalışması var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki karne dağıtım töreninde öğrencilere hitaben, "Yeni şeyler öğrenmekten, kendinizi geliştirmekten geri durmayın. Bir sanat dalıyla veya bir spor branşıyla muhakkak ilgilenmeye çalışın. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın, Diyanet İşleri Bakanlığı'mızın ve diğer kurumlarımızın sizlere yönelik pek çok çalışması var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'nda düzenlenen 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"ERKEĞİYLE KIZIYLA TÜM EVLATLARIMIZ OKUSUN"

"Ülkemizin dört bir yanında karne sevinci yaşayan evlatlarımızı tek tek tebrik ediyor. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yarının Türkiye'sini, gözlerinin parıltısı kalbimizi ısıtan bu çocuklar, gençler inşa edecek. Bunun için tam 20 yıldır, 'Önce eğitim-öğretim' diyoruz. Erkeğiyle kızıyla tüm evlatlarımız okusun. Zengininden fakirine her vatandaşımızın çocuğu en nitelikli eğitim imkanına kavuşsun istiyoruz.

"ÖĞRETMEN KADROMUZU 730 BİN YENİ ATAMAYLA GÜÇLENDİRMESEYDİK ÇOK BÜYÜK SIKINTILARLA KARŞILAŞIRDIK"

Göreve geldiğimizde 78 üniversitemiz varken şimdi 207 üniversitemiz var. Yurtlarıyla, pansiyonlarıyla, kütüphaneleriyle ülkemizin eğitim altyapısını tamamen yeniledik. Geriye doğru baktığımızda, şayet eğitim bütçemizi 10,23 milyar lira seviyesinden 274,3 milyar lira seviyesine çıkarmasaydık, öğretmen kadromuzu 730 bin yeni atamayla güçlendirmeseydik, velhasıl 2002'den beri eğitime gereken önceliği vermeseydik biz de diğer ülkeler gibi salgın döneminde çok büyük sıkıntılarla karşılaşırdık. Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen, ders kitaplarını ücretsiz dağıtarak vatandaşlarımızın sırtındaki büyük yükü ortadan kaldırdık.

"GÜNEŞİN TADINI ÇIKARACAK, BELKİ BİR KELEBEĞİN PEŞİNDE SAATLER BOYU KOŞTURACAKSINIZ"

Tatil dönemine başlıyorsunuz. Tatil, elbette dinlenmek, oyun oynamak, arkadaşlarımız ve sevdiklerinizle birlikte keyifli vakit geçirmek demektir. Sizler de güneşin tadını çıkaracak, belki bir topun, belki bir uçurtmanın, belki bir kelebeğin peşinde saatler boyu koşacak koşturacaksınız. Bisiklete binecek, parklarda oynayacak, arkadaşlarınızla doyumsuz sohbetlere dalmanın mutluluğunu yaşayacaksınız.

"ÖĞRENCİLERİMİZE YÖNELİK YAZ OKULLARI AÇIYORUZ"

Aynı zamanda yeni şeyler öğrenmekten, kendinizi geliştirmekten de geri durmayın. Özellikle günlerinizi sadece tabletle, internetle ekran başında ziyan etmeyin. Bir sanat dalıyla veya bir spor branşıyla muhakkak ilgilenmeye çalışın. Milli Eğitim Bakanlığı'mız sizin için önemli bir proje başlattı. Bu sene öğrencilerimize yönelik yaz okulları açıyoruz. Matematik, yabancı dil, bilim ve sanat alanlarında açılacak olan yaz okullarında tatilinizi en verimli şekilde değerlendirmenizi arzu ediyoruz. Aynı şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın, Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın ve diğer kurumlarımızın sizlere yönelik pek çok çalışması var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

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Kaynak: ANKA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere: 'Yeni Şeyler Öğrenmekten Geri Durmayın. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın Sizlere Yönelik Pek Çok Çalışması Var' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Karne Alan Öğrencilere: "Yeni Şeyler Öğrenmekten Geri Durmayın. Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın Sizlere Yönelik Pek Çok Çalışması Var" - Son Dakika
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