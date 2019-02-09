Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Kartal'da Çöken Binayla İlgili Açıklama

Erdoğan'dan Kartal'da Çöken Binayla İlgili Açıklama

1 saat önce

İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle ebediyete uğurladığımız 16 kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifa diliyorum" dedi.

Erdoğan'dan Kartal'da Çöken Binayla İlgili Açıklama, System.String[]
İstanbul DHA  - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle ebediyete uğurladığımız 16 kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifa diliyorum" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi Ufuk'un (A-591) denize iniş törenine katıldı. Tuzla'daki programa Erdoğan'ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank da katıldı. 

Erdoğan törendeki konuşmasının başında Kartal'da çöken binayla ilgili olarak, "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle ebediyete uğurladığımız 16 kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifa diliyorum. Şu anda enkaz altında olup da kurtarma çalışmaları devam eden, bütün bu çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan, gerek tüm bakan arkadaşlarıma, tüm kurumların temsilcilerine, özellikle oradaki operatörlere, hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu enkazın altında kalan kardeşlerime de sağlık sıhhatle kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. 

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:56 Kaynak: DHA

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