Erdoğan'dan 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması
41 dakika önce
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz"
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:21
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