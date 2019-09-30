Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması
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Erdoğan'dan 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması

41 dakika önce

Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz"

Erdoğan'dan 'Kaşıkçı cinayeti' açıklaması , System.String[]

Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz"

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:21 
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