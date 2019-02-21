Erdoğan'dan Kaslowski'ye Kutlama
16 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'yi kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:06 Kaynak: AA
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