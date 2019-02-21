Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Kaslowski'ye Kutlama

Erdoğan'dan Kaslowski'ye Kutlama

16 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'yi kutladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Simone Kaslowski'yi kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgraf göndererek Kaslowski'yi tebrik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:06 Kaynak: AA

Politika
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