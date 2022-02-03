Erdoğan'dan Kavala yorumu: AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesi havalimanında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala ile ilgili ihlal süreci başlatmasına 'Tanımıyoruz" diyerek tepki gösterdi.

"BİZİM MAHKEMELERİMİZ..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) havale edilmesi kararına ilişkin ise, "Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduğu bir karar var, bu durumda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bu bizi çok ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını istiyoruz. Bizim mahkemelerimize saygı duymayanlara biz de saygı duymuyoruz." dedi.