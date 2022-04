Erdoğan'dan Kavala Yorumu: "Bunlar Uluslararası Hukuku da Bilmiyorlar. Artık AİHM'lik İş Kalmadı, Bitti O İş" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gezi Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala ile ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) gidileceği yorumları için, "AİHM ile ilgili olan konularda, bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı, bitti o iş. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM ile artık alakası yok. AİHM alacak, bakacak ama hüküm giydi diyecek. Bu işi artık masadan kaldıracak" diye konuştu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Gezi Davasında çıkan karar sonrasında kendisine yönelttiği eleştirilere tepki gösteren Erdoğan, "Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zat ile ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açıp ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bundan demek ki ders almamış, şimdi aynı şeyi avukatlarımız davaları açacak, bunlar manevi tazminat davalarıdır" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmelerinin ayrıntılarını anlatan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Gezi Davası'nda mahkumiyet kararının çıktığı 25 Nisan'da yaptığı, "Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" açıklamasını da bir soru üzerine eleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

"ZİYARETİM; İKİ KARDEŞ ÜLKE OLARAK YENİ BİR İŞ BİRLİĞİ DÖNEMİNİ BAŞLATMA YÖNÜNDEKİ ORTAK İRADEMİZİN TEZAHÜRÜDÜR"

"Bölgemizde sükunetin hakim kılınması, sorunların diyalog ve diplomasi ile çözülmesi çatışmaların sonlandırılması için samimiyetle çaba harcıyoruz. Ziyaretim; tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. 40 bin civarında vatandaşımız Suudi Arabistan'da yaşamakta, kurdukları iş yerlerinde Suudi ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Hadimü'l- Haremeyn'nin daveti üzerine böyle bir ziyareti gerçekleştiriyoruz ve aramızdaki her türlü, siyasi, askeri, ekonomik, kültürel bütün bu ilişkilerin artırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içerisinde olacağız.

"MÜTEAHHİTLERİMİZİN SON 20 SENEDE ÜSTLENMİŞ OLDUKLARI PROJELERİN TOPLAMI 24 MİLYAR DOLARA ULAŞIYOR"

Tabii Suudi Arabistan, Türkiye açısından ticaret, yatırımlar ve müteahhitlerimizin uzun yıllar başarı ile yürüttükleri büyük ölçekli projeler anlamında da özel bir konuma sahiptir. Müteahhitlerimizin son 20 senede Suudi Arabistan'da üstlenmiş oldukları projelerin toplamı 24 milyar dolara ulaşıyor. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı yapısı Suudi yatırımcılarını Türkiye'nin dinamik yatırım ortamına çeken unsurların başında yer alıyor.

Ziyaretim vesilesi ile Türkiye- Suudi Arabistan ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Suudi Arabistan ile sağlık, enerji, gıda güvenliği, tarım teknolojileri, savunma sanayi ve finans gibi alanlarda iş birliğimizi artırmanın müşterek menfaatimize olduğunu inanıyor ve görüyorum. Özellikle yenilenebilir ve temiz enerji teknolojileri başlıklarında ciddi potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Bu hususları görüşecek, enine ve boyuna değerlendireceğiz.

"SUUDİ ARABİSTAN'I HEDEF ALAN İHA VE FÜZE SALDIRILARINI BİR KEZ DAHA KINIYORUM"

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündemimizde olacak. Körfez bölgesindeki kardeşlerimizin istikrarına ve güvenliğine, kendi istikrar ve güvenliğimiz kadar önem verdiğimizi her vesile ile ifade ediyoruz. Tehditlerin git gide karmaşıklaştığı bu dönemde diyalog ve iş birliği tüm bölgemizin güvenlik ve istikrarı bakımından zaruridir. Bu çerçevede Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA ve füze saldırılarını bir kez daha kınıyorum. Terörün her türlüsüne karşı olduğumuzun ve özellikle de bölgemizdeki ülkelerle teröre karşı iş birliği ile verdiğimiz önemin her fırsatta altını çiziyorum. Gerek Hadimü'l- Haremeyn gerekse Veliaht Prens ile yapacağımız görüşmelerde etraflıca ele alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşme için de şöyle konuştu:

"MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI'MIZIN DEVREYE GİRMESİ NETİCESİ İLE ANKARA'DA BU TAKAS GERÇEKLEŞTİ"

"Bölgede barışın yakın olması temennisi içerisindeyiz. Malum (BM Genel Sekreteri) Guterres bize uğradı, bizimle görüşmeyi yaptıktan sonra Moskova'ya geçti ve sayın Putin ile yaptığı görüşme, Lavrov ile yaptığı görüşme ile olumlu geçtiği istikametinde sayın Guterres görüşmeden sonra beni tekrar aradı ve görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bana bilgiler verdi ve dün de sayın Putin ile yaptığımız görüşmede, Putin de aynı kanaatleri ifade etti ve bu tür BM'nin devreye girmesinin gelecek açısından olumlu olduğu kanaatini o da sarf etti. Sayın Putin'in arama gerekçesi, malum Rusların ABD'deki vatandaşlarının, orada esir alınması ve ABD'nin de Moskova'da bir vatandaşlarının aynı şekilde esir alınması ve her ikisinin takası ile alakalı biz devreye girdik ve Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın devreye girmesi neticesi ile Ankara'da bu takas gerçekleşti. Bunun için sayın Putin bize aynı zamanda teşekkürde bulundu ve 'sizlerin bu konuda attığınız adımlara inanıyoruz, güveniyoruz ve bu son adımda bizim için gerçekten çok çok olumlu bir gelişme oldu ve bundan dolayı teşekkür için aradım' dedi. Bundan sonra da yine sıkı temas halinde olalım bu süreci olumlu şekilde neticelendirelim dedi.

CHP'li Özgür Özel'in Gezi Davası sonrası kendisine yönelttiği eleştirilerle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtı verdi:

"ADI ÖZGÜR AMA SOYADI ÇOK GARİP OLAN BU ZAT İLE İLGİLİ DE"

"Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak, ama en azından manevi tazminat noktasında başındaki ağababası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse, tabii aynı durum şimdi bunun için de. Avukatlarımız davalarını açıyorlar. Sadece bu değil, bunlarla beraber aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimlerse bunların hepsine avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olmayanlar var, olanlar var. Tabii olmayanlar için cezai davalar açılabilir ki avukatlarımız bunların çalışmasını yapıyorlar. Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zat ile ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açıp ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu demek ki ders almamış, şimdi aynı şeyi avukatlarımız davaları açacak, bunlar manevi tazminat davalarıdır.

"ARTIK AİHM'LİK İŞ KALMADI, BİTTİ O İŞ"

AİHM ile ilgili olan konular da, bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık AİHM'lik iş kalmadı, bitti o iş. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin AİHM ile artık alakası yok. AİHM alacak, bakacak edecek ama hüküm giydi diyecek. Bu işi artık masadan kaldıracak. Bu tabii ağırlaştırılmış bir müebbettir ve Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi, yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Başka ülkelerin hukuku var da bizim ülkemizin hukuku yok mu? Şu anda bu hukuk çalışmaya başlamıştır. Türkiye'de özellikle yerli Soros, gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti hiçe sayan, devletin kurumlarına saldıran ki bunun bedelini ödeyecektir. Olay bu."

Putin ile telefonla görüştüğü, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorusu üzerine Erdoğan, "Eğer Biden da ararsa Biden ile de bu görüşmeyi yaparız. Dışişleri Bakanlarımız görüşmelerini yapıyor. Yeri geldiğinde ben nasıl Putin'i arıyorsam, yeri geldiğinde Putin nasıl beni arıyorsa herhalde Biden'ın da bu süreci bu şekilde takip etmesi lazım" dedi.