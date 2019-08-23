Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması
20 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere seyirci kalamayız ve kalmayacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere seyirci kalamayız ve kalmayacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:10
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