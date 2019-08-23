Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması
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Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere seyirci kalamayız ve kalmayacağız" dedi.

Erdoğan'dan 'kayyum' açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere seyirci kalamayız ve kalmayacağız" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan, Kandil Dağı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:10 
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