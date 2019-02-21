Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Kemal Karpat İçin Taziye Mesajı

Erdoğan'dan Kemal Karpat İçin Taziye Mesajı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'dan Kemal Karpat İçin Taziye Mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Tarih alanında u¨lkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessu¨rle öğrendim.
Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle u¨lkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ku¨ltu¨r ve Sanat Bu¨yu¨k Ödu¨lu¨ sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:49 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Karpat, Politika
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