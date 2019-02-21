Erdoğan'dan Kemal Karpat İçin Taziye Mesajı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat
'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, mesajında, "Tarih alanında u¨lkemizin yetiştirdiği saygıdeğer isimlerden biri olan Prof. Dr. Kemal Karpat'ın vefatını derin bir teessu¨rle öğrendim.
Tarih alanında gerçekleştirdiği önemli çalışmalar, bizlere miras bıraktığı eserler ve yetiştirdiği öğrencilerle u¨lkemize değerli katkılarda bulunan Kıymetli Hocamız Kemal Karpat, saygın kişiliğiyle her zaman saygıyla yad edilecektir." ifadelerine yer verdi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Ku¨ltu¨r ve Sanat Bu¨yu¨k Ödu¨lu¨ sahibi de olan merhum Kemal Karpat'a, Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:49 Kaynak: AA
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