Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan kendisi için "yok edici" ifadesini kullanan Fransız dergisi hakkında suç duyurusu
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan kendisi için 'yok edici' ifadesini kullanan Fransız dergisi hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan kendisi için "yok edici" ifadesini kullanan Fransız dergisi hakkında suç duyurusu

1 saat önce

Erdoğan kendisine "Yok Edici" diyen Fransız dergiyi mahkemeye verdi

Erdoğan'dan kendisi için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi için "yok edici" ifadesini kullanan Fransız Le Point dergisini mahkemeye verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.


Erdoğan'ın şikayetçi olduğu derginin son sayısı "Etnik temizlik, Erdoğan'ın metodu" kapağıyla çıktı. Derginin kapak manşetinde Erdoğan'ın fotoğrafı üzerine "yok edici" yazıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:14 
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