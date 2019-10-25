Erdoğan'dan kendisi için

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi için "yok edici" ifadesini kullanan Fransız Le Point dergisini mahkemeye verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı, Fransa'da yayımlanan Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu.



Erdoğan'ın şikayetçi olduğu derginin son sayısı "Etnik temizlik, Erdoğan'ın metodu" kapağıyla çıktı. Derginin kapak manşetinde Erdoğan'ın fotoğrafı üzerine "yok edici" yazıldı.