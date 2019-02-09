Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Artık sabrımız taştı
12 dakika önce
Erdoğan, "(Kartal'da çöken bina) Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi?
Erdoğan, "( Kartal
'da çöken bina) Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı. AK Partili belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:54
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