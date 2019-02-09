Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Artık sabrımız taştı

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Artık sabrımız taştı

12 dakika önce

Erdoğan, "(Kartal'da çöken bina) Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi?

Erdoğan'dan kentsel dönüşüm mesajı: Artık sabrımız taştı, System.String[]
Erdoğan, "( Kartal'da çöken bina) Kentsel dönüşüm değişim olsaydı, bunlar planlı olsaydı, kaçak yapılaşma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık sabrımız taştı. AK Partili belediyeler başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte yoğun bir çalışmaya gireceğiz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:54 

Ekonomi
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