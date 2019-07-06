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Erdoğan'dan "Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu" genelgesi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu" genelgesi yayımladı.

Erdoğan'dan
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs İşlerinin Koordinasyonu" genelgesi yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, KKTC ile ilişkilerin bütün yönleriyle uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve genel koordinasyonu, görevlendirilecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da Bakan tarafından yerine getirilecek.
KKTC'nin kalkınması için girişilecek çabalara katkıda bulunmak amacıyla Türkiye'den KKTC'ye yapılacak ekonomik, mali ve teknik yardımların planlaması ve koordinasyonunu sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam bünyesinde, "Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü" oluşturulacak.
İki ülke arasında akdedilen ekonomik programların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanınca görevlendirilen makam oluruyla teknik heyet ve ihtiyaca binaen uzmanların katılımı ile geçici çalışma grupları kurulabilecek. Bunların çalışma usul ve esasları da aynı usulle belirlenecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca KKTC ile yürütülecek her türlü konuya ilişkin iş ve işlemlerde, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü ile görüş alışverişi yapılarak gerekli mutabakat sağlandıktan sonra uygulamaya geçilmesi konusunda gereken hassasiyet gösterilecek.

Genelge ile 1997/60, 1998/17, 2001/7 ve 2007/31 sayılı genelgeler de yürürlükten kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:18 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Kıbrıs, Güncel
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