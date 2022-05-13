Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası - Son Dakika
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

13.05.2022 18:55

Canan Kaftancıoğlu'nun 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onanmasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamalar sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını onanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine çağrıda bulunmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN 500 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 500 bin liralık tazminat davası açıldı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP İl Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, "Yönetenlere, yönetene, Erdoğan'a sesleniyorum. Sen iki yüzlüsün, fırsatçısın, zorba ve manipülatörsün. Zulmün ve küstahlığın artık son buluyor" ifadelerini kullanmış ve devamında şunları söylemişti:

"Yeni bir hayat başlamak üzere bu ülkenin insanları için. İnsanların özgürce yaşayabileceği bir ülke yaratacağız. Erdoğan bir göğe baktığımızda sana rağmen her şeyin daha iyi gideceğini bu zulmün son bulacağını huzur ve sükunetin bu ülkeye geri geleceğini biliyoruz. Sen sırça köşkünde yaşayacaksın biz omuz omuza olacağız. Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Canan nezdinde vücut bulan halkın iradesi senden büyüktür. Canan bizimdir, herkes duysun. Hiç endişe etmeyin zalimin zulmü karşısında hiç geri adım atmayacağız. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek"

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