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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası
6 saat önce
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:45
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