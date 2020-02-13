Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , grup toplantısındaki açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

CHP'li İnce, Kılıçdaroğlu ile görüştü

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