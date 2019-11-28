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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, TBMM'deki grup toplantısında kullandığı ifadeleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, TBMM'deki grup toplantısında kullandığı ifadeleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaoğlu'nun TBMM'deki grup toplantısında kendisi hakkında kullandığı ifadelere ilişkin tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara 7'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada 250 bin liralık manevi tazminat talep edildi. Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kullandığı, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında 'vatan haini' denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor" ifadelerine yer verildi. Yasal sınırlar içinde yapılan bir faaliyetin, 'vatana ihanet' ve 'peşkeş çekmek' şeklinde adlandırılmasının gerçek dışı olduğu kaydedilerek, "Vatan hainiliği, hukuki düzenlemelerin ötesinde milletimizin idrakinde suçların en büyüğüdür. Bu kapsamda, bir cumhurbaşkanının kişilik haklarını zedeleyebilecek ithamların en ağırı olduğundan kuşku bulunmamaktadır. Vatanseverliği, millete ve devlete hizmetleri taraflı ve tarafsız vicdan sahibi herkes tarafından takdir edilen Cumhurbaşkanımızı, vatana ihanetle itham etmek, kişilik haklarına ağır bir saldırının ötesinde açık bir kışkırtma ve provakasyondur" denildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Man Adası davasına ilişkin ifadelerinin de ele alındığı dilekçede, yargılamanın yerel mahkemede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lehine sonuçlandığı hatırlatılarak, bazı dosyaların ise Bölge Adliye Mahkemesi'nde usule ilişkin sebeplerle bozulduğu ifade edildi. Dilekçede konuşmanın çerçevesinin politik alanda kalması halinde dahi, ifadelerin kabul edilebilir sınırları aştığı, bu nedenle siyasi bir tartışma içindeki bir görüş olarak değerlendirilemeyeceği belirtildi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:42 Kaynak: DHA
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