CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlığıyla bir video paylaştı. CHP lideri aynı zamanda iki gün önceki grup toplantısında da Erdoğan'ı hedef alarak birtakım iddialara bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun adımları sonrası harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde her bir konuşması için 500 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Son Dakika › Güncel › Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı - Son Dakika