Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı - Son Dakika
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Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı

27.05.2022 15:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı, "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlıklı video ile grup toplantısında kendisi hakkındaki her bir konuşması için 500 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlığıyla bir video paylaştı. CHP lideri aynı zamanda iki gün önceki grup toplantısında da Erdoğan'ı hedef alarak birtakım iddialara bulundu.

1 MİLYON LİRALIK DAVA AÇILDI

Kılıçdaroğlu'nun adımları sonrası harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde her bir konuşması için 500 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası, Medya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı - Son Dakika
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