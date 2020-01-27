Erdoğan'dan Kobe Bryant'ın ailesi ve sevenlerine taziye mesajı

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen Kobe Bryant'ın helikopter kazasında yaşamını yitirmesinin ardından, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.



Erdoğan, İngilizce olarak #KobeBryant etiketiyle paylaştığı mesajında, "Sayısız sporcuya ilham kaynağı olmuş ve insanlara bu sporu sevdiren basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın ölmesinden dolayı derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda bir basketbol sever olarak, (Bryant'ın) ailesine ve sevenlerine en derin başsağlığı dileklerimi gönderiyorum." ifadelerini kullandı.