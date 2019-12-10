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Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması: Gündemimizde

6 saat önce

Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması

Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması: Gündemimizde, System.String[]

Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuşan Erdoğan, kredi yurtlar kurumu borçlarıyla ilgili olarak, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız." dedi.


"Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir" diyen Erdoğan bu seçeneği de değerlendirdiklerini ve gerekli adımların atılacağını söyledi.

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Bilkent Üniversitesi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:01 
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Son Dakika: Erdoğan: KYK borçları için öğrencilerimizin lehine bir karar alacağız
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