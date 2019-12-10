Erdoğan'dan KYK borçları açıklaması: Gündemimizde

Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda konuşan Erdoğan, kredi yurtlar kurumu borçlarıyla ilgili olarak, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız." dedi.



"Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir" diyen Erdoğan bu seçeneği de değerlendirdiklerini ve gerekli adımların atılacağını söyledi.