Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa...
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Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa...

8 dakika önce

Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa biz onuda inceletiriz. Bu konu ile ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır" dedi.

Erdoğan'dan Libya açıklaması
Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa biz onuda inceletiriz. Bu konu ile ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır" dedi. - OSAKA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:43 Kaynak: İHA
Politika
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