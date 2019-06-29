Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa...
8 dakika önce
Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa biz onuda inceletiriz. Bu konu ile ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:43 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Libya
açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa biz onuda inceletiriz. Bu konu ile ilgili de gerekli tedbirlerimiz alınmıştır" dedi. - OSAKA
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