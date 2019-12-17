Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'dan liderlere 'Mülteciler İçin İş Birliği' kitabı - Son Dakika

Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'nda muhataplarına "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabını takdim etti.

Erdoğan'dan liderlere

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'nda muhataplarına "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabını takdim etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 1. Küresel Mülteci Forumu dolayısıyla bulunduğu Cenevre'de Erdoğan, İletişim Başkanlığının hazırladığı "Güvenli Liman Türkiye'nin Dünyaya Çağrısı: Mülteciler İçin İş Birliği" adlı kitabı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere, foruma katılan tüm muhataplarına sundu.

İngilizce ve Türkçe basılan kitap, "Geçmişten Günümüze Mültecilere Kucak Açan Türkiye", "Türkiye'nin Mültecilere Yaklaşımı", "Mülteci Krizine Diğer Ülkelerin Yaklaşımı" ve "Suriyeliler İçin Bir Umut Var: Güvenli Bölge" bölümlerinden oluşuyor.

Sığınılacak güvenli bir liman olarak görülen Türkiye'nin Cumhuriyet öncesi ve sonrasında karşılaştığı göç dalgalarının anlatıldığı kitapta, Türkiye'nin bugün de Suriye'de yaşanan trajediden etkilenen ihtiyaç sahiplerine yardım için tüm imkanlarını seferber ettiği vurgulanıyor.

Kitapta, Türkiye'nin Suriyelilere yönelik eğitim, sağlık, barınma, istihdam, insani yardım ve diğer birçok başlıkta bugüne kadar yaptıkları, veriler ve görsellerle ortaya konuluyor.

Türkiye'nin, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere de kayıtsız kalmadığına işaret edilen kitapta, Türkiye'nin Çad, Bangladeş, Myanmar, Libya, Irak, Ürdün, Kenya gibi birçok bölgede eğitimden sağlık hizmetlerine, temiz içme suyundan insani yardımlara kadar verdiği hizmetler yer alıyor.

Kitapta, Türkiye'nin mültecilere yönelik insani politikası ve yüklendiği ağır sorumluluğa değinilirken, diğer ülkelerde mültecilerin yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları kötü uygulamalar, maruz kaldıkları ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gözler önüne seriliyor.

Kitabın son bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uluslararası toplantılarda çözüm önerisi olarak ifade ettiği Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturma projesi hakkında detaylı bilgiler veriliyor.

Kitapta, Suriyeli mülteciler meselesinde sorumluluğun sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya ait olduğu da vurgulanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti
Samsung'dan "Türkiye'den çekiliyor" iddialarına yanıt: Ticari faaliyetlerimiz sürdürüyoruz İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce: Türkiye, bölgenin ve Avrupa'nın güvenliğini sağlar bir noktaya geldi Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması

Son Dakika Haberleri
01:14 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Türkiye'ye yönelik uluslararası yatırımlar hız kesmeden devam... - Son Dakika
01:04 Putin ve Macron Libya krizini görüştü - Son Dakika
00:56 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ülkemizin dünya teknoloji üretimindeki payını arttırabilmek... - Son Dakika
00:48 Mevlana, 'Şeb-i Arus' törenleriyle anıldı - Son Dakika
00:39 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis yaralandı - Son Dakika
23:12 Yanlışlıkla bebek arabasına çarpan 17 yaşındaki garsona tekmeli yumruklu saldırı anı kamerada - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 01:30:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan'dan liderlere "Mülteciler İçin İş Birliği" kitabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]