Erdoğan'dan Lozan Mesajı: "Son Dönemde Yunanistan Tarafından Türk Azınlığın Hakları Başta Olmak Üzere Antlaşma'da Kayıtlı Şartlar Bilinçli Bir... - Son Dakika
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Erdoğan'dan Lozan Mesajı: "Son Dönemde Yunanistan Tarafından Türk Azınlığın Hakları Başta Olmak Üzere Antlaşma'da Kayıtlı Şartlar Bilinçli Bir...

24.07.2022 17:58
Erdoğan'dan Lozan Mesajı: "Son Dönemde Yunanistan Tarafından Türk Azınlığın Hakları Başta Olmak Üzere Antlaşma'da Kayıtlı Şartlar Bilinçli Bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Lozan Barış Antlaşması’nın 99. yılında Yunanistan hükümetini eleştirdi. Erdoğan, “Son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Antlaşma’da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yılında Yunanistan hükümetini eleştirdi. Erdoğan, "Son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Antlaşma'da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Lozan Barış Antlaşması'nın 99. yıl dönümünde mesaj yayınladı. Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"YUNANİSTAN TARAFINDAN TÜRK AZINLIĞIN HAKLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE ANTLAŞMA'DA KAYITLI ŞARTLAR YOK BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE AŞINDIRILMAKTADIR"

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanmasının 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Lozan Barış Antlaşmasıyla kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan'da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayrı askeri statüsü teyit edilmiştir.

Türkiye, imzalanmasından bu yana geçen 99 yılık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması'nın uygulanmasını titizlikle takip etmiştir. Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere Antlaşma'da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir şekilde aşındırılmaktadır. İyi komşuluk ilişkileri ve Antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir. Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır.

Türkiye 2023'e, Lozan Barış Antlaşması'nın ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, bölgesel ve küresel meselelerdeki etkin konumunu da pekiştirmektedir. Lozan Barış Antlaşması'nın 99'uncu yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum."

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Kaynak: ANKA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Lozan Mesajı: 'Son Dönemde Yunanistan Tarafından Türk Azınlığın Hakları Başta Olmak Üzere Antlaşma'da Kayıtlı Şartlar Bilinçli Bir... - Son Dakika

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