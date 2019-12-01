Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Macron'a NATO göndermesi: Sen önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Macron'a NATO göndermesi: Sen önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan Macron'a NATO göndermesi: Sen önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt verdi: Sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği " Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt verdi: Sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.View on euronews

Erdoğan'dan Macron'a NATO göndermesi: Sen önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir

Emmanuel Macron, Türkiye, Nato, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:18 
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