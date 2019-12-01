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Erdoğan'dan Macron'a NATO göndermesi: Sen önce kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt verdi: Sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:18
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