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Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı - Son Dakika

Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı

16.11.2021 19:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 88 yaşında yaşamını yitiren ünlü yazar ve şair Sezai Karakoç için sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

Türk şiirinin yaşayan efsanelerinden Sezai Karakoç, 88 yaşında yaşamını sürdürdüğü İstanbul'da hayata gözlerini yumdu. Ünlü şair, yaza ve düşünür acı kaybı edebiyat dünyası başta olmak üzere siyaset dünyasını da yasa boğdu.

TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Özellikle "Ey Sevgili" olarak bilinen "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" şiirini defalarca mitinglerinde okumuş olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan Sezai Karakoç taziye mesajı yayınladı.

"VEFATINI DERİN BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı

YEĞENİ AZİZ KARAKOÇ'U TELEFONLA ARADI

Cumhurbaşkanı Sezai Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u da telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Sezai Karakoç'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Sezai Karakoç'un ortaya koyduğu müstesna eserlerin yanı sıra şahsiyeti ve mücadelesiyle nesillere rehberlik ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Diriliş Şairi"nin Türk milletinin gönlünde ve İslam dünyasında mümtaz bir isim olarak her zaman hayırla anılacağını ifade etti.

Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı

Recep Tayyip Erdoğan, Sezai Karakoç, İstanbul, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan merhum şair Sezai Karakoç için taziye mesajı - Son Dakika
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