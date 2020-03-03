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Erdoğan'dan Merkel'e göçmenler için 'yükü paylaşalım' çağrısı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Pazartesi gece yarısından sorna Almanya Şansolyesi Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi gece yarısından sonra Almanya Şansolyesi Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan 'yükün paylaşılması' talebini yineledi ve uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:10
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