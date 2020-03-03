Erdoğan'dan Merkel'e göçmenler için 'yükü paylaşalım' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Merkel'e göçmenler için 'yükü paylaşalım' çağrısı - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan Merkel'e göçmenler için 'yükü paylaşalım' çağrısı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Pazartesi gece yarısından sorna Almanya Şansolyesi Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan'dan Merkel'e göçmenler için 'yükü paylaşalım' çağrısı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi gece yarısından sonra Almanya Şansolyesi Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı. Erdoğan 'yükün paylaşılması' talebini yineledi ve uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.

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Angela Merkel, Almanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:10 
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