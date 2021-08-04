Erdoğan'dan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde ziyaret! Güncel konular değerlendirilecek - Son Dakika

Türkiye'de başka bir ilde yok! Vatandaşın evlerine gitmek için çektiği çile, sefaya döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından akşam saatlerinde MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli'nin başta Türkiye'nin güneyindeki yangınlar olmak üzere gündemdeki konuları ele alındığı belirtildi.

Erdoğan ve Bahçeli'nin bir araya geldiği görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti" açıklaması yapıldı. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.

GÖRÜŞME 50 DAKİKA SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Bahçeli birlikte evden çıktı. Erdoğan, aracına binerek ayrılırken, görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.