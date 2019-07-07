Son Dakika Haberleri: ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU
Son Dakika Güncel Haber

ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU

40 dakika önce

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak, tebrik etti.

ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU, System.String[]

Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak, tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:43 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi tek başına iktidar oldu! Yunanistan seçimleri: Sandık çıkış anketlerinde iktidar partisi Syriza geride Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu Kütahya'da azot fabrikasında şiddetli patlama meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 22:24:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]