ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TEBRİK TELEFONU
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Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak, tebrik etti.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:43 Kaynak: DHA
Gülseli KENARLI/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak, tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'a tebrik telefonu
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