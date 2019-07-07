Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu
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Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu

32 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak, tebrik etti.

Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın yeni Başbakanı seçilen Kiriakos Miçotakis'i telefonla arayarak, tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kiriakos Miçotakis'i tebrik ederek, sonuçların Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu.
 


Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:44 Kaynak: DHA
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yunanistan, Güncel
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