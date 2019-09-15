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Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu

39 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.

Erdoğan'dan milli sporculara tebrik telefonu, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırt üstü finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı ve aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk'ü tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sümeyye Boyacı'yı dünya ikinciliği başarısından dolayı tebrik eden Erdoğan, şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Sümeyye Boyacı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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