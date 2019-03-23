Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan, Milli Takım'a Kutlama

Erdoğan'dan, Milli Takım'a Kutlama

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kutladı.

Erdoğan'dan, Milli Takım'a Kutlama, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş ve Belözoğlu ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Arnavutluk- Türkiye maçında elde ettikleri galibiyet dolayısıyla tebriklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:24 Kaynak: AA

Emre Belözoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk, Spor
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