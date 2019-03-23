Erdoğan'dan, Milli Takım'a Kutlama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri ilk maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kaptan Emre Belözoğlu'nu kutladı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:24 Kaynak: AA
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