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Erdoğan'dan mülteci açıklaması

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecilere ilişkin, "Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti.

Erdoğan'dan mülteci açıklaması , System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecilere ilişkin, "Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. " dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:43 
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