Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz - Son Dakika
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Erdoğan'dan nargile açıklaması: Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik bazı hazırlıklar yapıyoruz

31.05.2022 15:57

Dünya Tütünsüz Günü'nde konuşma yapan Erdoğan, sigara ve nargile kullanımına da değindi. Erdoğan, "Nargile sigaradan daha az zararlı değil çok daha fazla zararı var. Bu zarardan milletimizi kurtarmaya yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz." dedi.

Dünya Tütünsüz Günü için düzenlenen gençlik buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Çeşitli alanlardan gençlerle sigaranın zararlarına ilişkin konuşan Erdoğan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NARGİLENİN SİGARADAN DAHA ÇOK ZARARI VAR"

Nargile hakkında da görüşlerini paylaşan Erdoğan, "Nargile sigaradan daha az zararlı değil. Tam aksine daha çok zararı var. Bu zarardan da milletimizi kurtarmak için inşallah bazı hazırlıklar yapıyoruz. Çünkü onu da başarmamız lazım." dedi.

"ELEKTRONİK SİGARA DA ÖBÜRÜNDEN FARKLI DEĞİL"

Elektronik sigara hakkında da konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Bunların hepsi aldatmaca. Hepsi nasıl para kazanırız, bunun yolları. Elektronik sigara denilen öbüründen farklı değil. Hem keseye hem vücuda zarar veriyor. Fırsat vermeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri ile ilk sırada yer alması sebebiyle en büyük küresel sağlık tehdididir. Ülkemizin her yıl 100 bin insanın bu hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen bu salgınla mücadelede arzu ettiğimiz yerde değiliz. Hükümetimizin sağlıklı gençler politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük. Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil. Hepsinin farkındayız.

"DOKTORLARIMIZDAN SEFERBERLİK BEKLİYORUZ"

Yaşam noktasında zararlı olduğunu biliyoruz. Zararlı olduğunu bildiğimiz halde sigarasını da alkolünü de alıyoruz. İlmini yapanlar bizi ciddi anlamda üzdü. Doktorlarımızdan çok büyük seferberlik bekliyoruz. Doktorlarımızın atacağı adımlarla seferberliği yaygınlaştırmamız lazım. Kanser hastalarının sayısı istiyoruz ki daha da azalsın. Tütün, tütünsüz günler falan iş öyle bir yere doğru geldik ki bağımlılıkla mücadele olayına geldi. Bir de bakıyorsunuz iki-üç yaşında çocuklarda elinde telefon var. Bırakmıyor. Annesi almaya çalışırsa annesinin üzerine gidiyor. Mücadelesini veren anneleri görüyoruz. Neredeyse annesine elindeki telefonu atacak kadar ileri giden çocuklar var. Şu anda Yeşilay da bunun mücadelesini veriyor. Elinden bırakmıyor, kendini yerden yere vuruyor. İnşallah bu ortak mücadeleyi de ekranlarından izleyen tüm halkımız evlerinde vermek suretiyle çocuklarımız bu bağımlılıktan kurtarma başarısını da gösterirler."

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Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, gençlik, Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

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