Erdoğan'dan öğrenci affı müjdesi! Önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak

Akaryakıt fiyatları nereye gidiyor? Konuyla ilgili bir yorum da Erdoğan'dan geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 4 milyonun üzerinde kişinin bir süreden bu yana beklediği öğrenci affıyla ilgili güzel gelişmeyi de duyurdu. Erdoğan, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere öğrenci affının önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını söyledi.

"EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKANLARA DÖNÜŞ YOLU AÇIYORUZ"

Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TBMM'mizin komisyon ve genel kurul faaliyetlerinde sizlere muvaffakiyetler diliyorum. Adana'daki gençlik şölenindeki coşku, AK Parti ile gençler arasındaki köprüyü görmemize imkan sağlamıştı. Gençlerimize müjde vermek istiyorum. Öğrenci affı teklifini önümüzdeki günlerde Meclis'e sunuyoruz. Eğitimlerini bırakma mecburiyetinde kalanlara dönüş yolunu açıyor" ifadelerini kullandı.

"EGE'DEKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ MESAJIMIZI İLETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "EFES-2022'de Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajımızı ilettik, İzmir teşkilatlarımızla bir araya geldik. Üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun Yunanistan'ın bunun farkında olmaması ya da gönüllü figüranlığı olmasıdır. Film çekimlerinde en çok yıpranan figüranlardır. Ancak sahnede onların ismi gözükmez. Yunanistan'ın başına gelen budur. yanlışta ısrar ederse başına gelecek olan da budur. Biz bölgemizde ve dünyada varlığımızı tahkim ederek hep sürdüreceğiz. Onlar bu kafayla figüranlıktan öteye gidemeyecektir.

"ESKİ CHP'DEN NE HAYIR GELDİ Kİ YENİSİNDEN GELSİN"

Ülkemizde zor şartlarda kurulan uçak, silah, makine fabrikalarını kapatarak savunma sanayimizi dışa bağımlı hale getiren, Adalar meselesinde ülkemizi bu tartışmaların içine düşüren, ülkemizin hak ettiği konumda yer almasını sağlayamayan taktik değil stratejik hatalarıyla Türkiye'nin çıkarlarını koruyamamış bu parti bize ders veremez. Kılıçdaroğlu, 'CHP eski CHP değil' diyor. Millet eskisinden ne gördü ki yenisinden fayda beklesin. Onlar kendi içlerindeki Rum, Yunan, PKK, FETÖ, beşinci kol elemanlarını temizlesinler.

"TÜSİAD BİZE DIŞ POLİTİKA DERSİ VERMEYE KALKMASIN"

NATO meselesinde de İsveç ve Finlandiya somut, net adımlar atana kadar duruşumuzu değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın başındaki beyefendi dış politikada bize ders veremezsin. Sen çıraksın. Önce haddini bil. Bunlar da akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler.

Biz dış politikada İsveç, Finlandiya bunlara niye tavır alıyoruz? Sokaklarında terör örgütleri cirit atarken biz onlara kapılarımızı açacağız? Ey TÜSİAD siz onların yanında yer alabilirsiniz, biz şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız. Eğer TÜSİAD bu gidişle devam ederse kapımızı hiç çalmasın. Görüyorum ki siz aynı merkezden idare ediliyorsunuz; CHP.

"TERÖRDEN KURTARDIĞIMIZ ŞEHİRLERDE KIPIRDAMA GÖRÜYORUZ"

Geçtiğimiz hafta Van'daydık. Akşam gençlerle Van denizi kenarında bir araya geldik. Van'a suyu biz getirdik. Edremit yalı kent haline geldi. Erciş aynı şekilde. Tuşba aynı. Terör örgütünün pençesinden kurtardığımız eğitimden sağlığa her türlü altyapısını inşa ettiğimiz şehirlerimizde bir kıpırdanma görüyoruz. Bitlis, Tatvan ayağa kalkıyor. Ağustos'un 25'inde Ahlat'ta olacağız, 26'sında anma merasimini yapacağız.

"2023 SEÇİMLERİNİ ZAFERLE NETİCELENDİRMELİYİZ"

2023 seçimlerini zaferle neticelendirmeliyiz. Hem milletimizin 20 yıllık kazanımlarına sahip çıkacak, hem de 2053 vizyonumuzu güçlendirecek bir başarı kazanacağız. 2023'ten sonra da 23 milyon üye hedefiyle daha çok çalışarak vatan topraklarının her karışına izimizi bırakmayı sürdüreceğiz.

Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri önümüzdeki yılın bu günlerinde yapılacak. Geri sayımın başladığını söyleyebiliriz. Muhalefet halen erken seçim lafları etmeyi sürdürse de seçim takvimi ilerliyor. Muhalefetin erken seçim falan istediği yok. Bunlar herhangi bir sorumluluk üstlenmeden konforuyla siyaset yapmaya alışmışlar.

Sel felaketinde İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in halini gördük. Herhangi bir altyapı çalışmaları yok. Birisi Bodrum'da seyahatte, öbürü Eskişehir'de, biri nerde olduğu belli değil. Bunlar dertli değil. Kazara bir sorumluluk altına girdiklerini çıkan manzarayı gördük. Her şey gün gibi ortada, bir masa kurmuşlar avara kasnak gibi hiçbir karar, hiçbir irade mevcut değil.

"BU NASIL BİR ADAY Kİ SİYASETTE KALDIKÇA GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKACAK"

Her şey gün gibi ortada, bir masa kurmuşlar avara kasnak gibi hiçbir karar, hiçbir irade mevcut değil. Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme meselesi de hocanın borcunu ödeme fıkrası gibi ilerliyor. Seçim tarihi belli olan seçimler için adayları yok. Henüz kendi temel meselelerini çözemeyenlerin milletimizin sıkıntılarına derman olması mümkün mü? Altılı masa tarafı adaylarını açıklamama stratejilerinden birinin de yıpranma korkusu olduğunu söylüyorlar. Bu nasıl aday ki ismi gündeme gelir gelmez ki yıpranıyor. Bu nasıl aday ki siyaset sahnesinde kaldıkça gerçek yüzü ortaya çıkıyor. Bu siyasi hokkabazlıktır. Bunlar defolu ürün satan tüccar gibi katakulliyle adaylarını sandıktan çıkarma peşindeler.

Kılıçdaroğlu'na tekrar söylüyorum; ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla. Bunu söylediğimden beri ortadan kayboldu. Her gün bir kurumun kapına dayanıyor. Her gün yalan ve iftira üzerinden höyküren bu zatın sesi kısılıverdi. Birileri 'Kendisine kararımızı verene kadar sen otur' dediler.

"BİZ BU ZATIN BECERİKSİZLİĞİNİ HER FIRSATTA YÜZÜNE VURURUZ"

Henüz altılı masanın adayı bile belli değilken bir meşrep fitnesi ortaya attılar. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu tehlikeli tartışmada duruşumuz nettir. Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz. Çık ortaya, mert ol, adaylığını veya adayını açıkla. Biz bu zatın bürokrasi ve siyasetteki beceriksizliğini her fırsatta yüzüne vururuz. Ancak diğer vasıflarıyla uğraşmayız.

Millete hizmet iddiasındasınız, önce bu milletin tarihini, inancını doğru öğrenin. Milletin değerlerini aşağılayan, milletimizin bu zihniyete verdiği dersleri öğrenin. Tarihimizi bilmeden, insanımızı tanımadan ne bu ülkeye ne milletimize hizmet edebilirsiniz. Biz sabırla çalışacak, kendi işimize bakacak, kendi hedeflerimize odaklanacağız.

"KADIKÖY'DEKİ REZALETTE YER ALANLARIN KARANLIK NİYETLERİNİ BİLİYORUZ"

HDP'nin terör örgütü elebaşının emriyle geçtiğimiz günlerde yol açtığı rezalet görüntüleri unutmadık. Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz.

"ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA ÇABASI İÇİNDEYİZ"

Bu süreçte bedelleri ödedik. Maddi, manevi nice kayıplar yaşadık. küresel piyasalardaki dalgalanmalar sürüyor. Tüm ekonomiler enflasyonda 40 yıldır görmedikleri seviyelerle boğuşuyor. Enerji fiyatlarındaki artışlar, üretim ve tedarik zincirindeki belirsizliği derinleştiriyor. Enerji kaynaklarının hepsinde fiyatların artması dengeleri bozmuştur.

Biz vatandaşlarımızı bu dengesizlikten korumak için ciddi tedbirler aldık. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ortaya çıkan buğday, ayçiçeği krizini çözmek için gayret sarf ediyoruz. Hububatı, sebzeyi, meyveyi üretme konusunda sıkıntımız yok. Sektörün ihtiyacı olan buğday, şeker ve benzeri ürünleri dışarıdan alıyoruz. Çiftçilerimizin tohum, mazot, gübre gibi fiyatlardaki artışın farkındayız. Pek çok önlem alıyoruz. Üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimiz.

Enerjideki dışa bağımlılığı azaltmak için çaba içindeyiz. Karadeniz'deki doğalgazı sisteme bağlamak için çalışıyoruz. Petrol fiyatlarındaki yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarındaki rakamlar rahatsız edici düzeydedir. Keşke her yerden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Petrol fiyatlarının bugünkü seviyesinin hiçbir ülke tarafından sürdürülebilir olmadığı açıktır. Bu fiyatların normal fiyatlara gerilemesiyle, pompa fiyatlarının düşmesini bekliyoruz.

"EKONOMİK SORUNLARIN TEŞHİSİ YANLIŞ KONULUYOR"

Daha önce de ifade ettiğim gibi "ülkemizde ekonomik sorunlara teşhis yanlış konduğu için çözüm de yanlış ilerlemektedir" diyor TÜSİAD'ın başındaki. İhracat olmazsa, büyüme olmazsa sen ayakta duramazsın. Bunlar CHP ağızı. İthalat seni bitirir, batırır. Biz bunları yapıyoruz ama sizin anlayışınız bunu anlamaz. O yüzden ikide bir başkan değiştiriyorsunuz.

Buna klasik anlayışla çözüm aramak beyhudedir. Be zavallı, bizim yanımızda akademisyenlerimizin olmadığını kim söyledi? Biz kiminle nerede, nasıl çalışacağını 20 yıldır ispat etmiş bir partiyiz. Bundan sonra hangi akademisyenlerle çalışacağımızı sana sorarız, o isimlerle çalışırız. Kafaya bak.

"İSTİHDAMI BAŞTA TUTMAMIZ BOŞUNA DEĞİL"

Biz bütçe disipliniyle, vatandaşlarımızın varlık gücüyle, altyapımızla gücümüz muhkemdir. Doğrudan yabancı yatırımlarda 14 milyar dolar seviyesindeyiz. Dünyanın içinden geçtiği süreçte insanlarımızın karışılabileceği en büyük problemin işsiz kalmak, evine aş götürememek olduğuna inanıyoruz. TEM'in başına istihdamı yerleştirmemiz boşuna değildir. Bugün Türkiye istihdamda 30,4 milyon ile tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Sanayi üretimi yüzde 10,8 artarak beklentileri aştı. İhracat rekorlar kırarak 243 milyar dolara ulaştı. Sadece bu kadarla da kalmıyoruz. Dar gelirlilerin ve ücretlilerin refah kayıplarını gidermek için yeni programlar devreye alıyoruz. Hiçbir kesimi ihmal etmeden her bir insanımızın derdiyle dertleniyoruz.

"YILBAŞINDA DAHA KAPSAMLI ADIMLAR PLANLIYORUZ"

Ocak ayında çok önemli adımlar attık, temmuzda enflasyon farklarıyla rahatlama sağlayacağız. Yılbaşında çok daha kapsamlı adımlar planlıyoruz. Şubat-mart gibi enflasyon önemli ölçüde gerileyeceği için attığımız adımların etkilerini göreceğiz. Bu sıkıntının üstesinden biz geleceğiz."