Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan 'ortak yayın' açıklaması
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Erdoğan'dan 'ortak yayın' açıklaması

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günkü ortak yayınla ilgili," İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak.

Erdoğan'dan 'ortak yayın' açıklaması, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günkü ortak yayınla ilgili," İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:48 
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