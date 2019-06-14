Erdoğan'dan 'ortak yayın' açıklaması
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günkü ortak yayınla ilgili," İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günkü ortak yayınla ilgili," İstanbul
gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak." dedi.
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