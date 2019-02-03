Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu

Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu annesi Sultan Çakmak'ı kaybeden Ampute Futbol Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak taziyede bulundu.

Tokat'ın Zile ilçesinde karbonmonoksit zehirlemesi sonucu hayatını kaybeden Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın annesi Sultan Çakmak, ilçeye bağlı Narlıkışla Köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cep telefonundan Osman Çakmak'ı arayarak taziyede bulundu. Erdoğan, milli sporcunun annesi için dua ederken, tedavisi devam eden babası Ömer Çakmak için de sporcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Osman Çakmak da Erdoğan'a, "Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin" diyerek hem dua hem de teşekkür etti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:16 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Osman Çakmak, Güncel
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