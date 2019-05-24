Erdoğan'dan ÖTV mesajı
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:33
, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." dedi.
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