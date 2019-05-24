Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan ÖTV mesajı

Erdoğan'dan ÖTV mesajı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." dedi.

Erdoğan'dan ÖTV mesajı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:33 
Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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