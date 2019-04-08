Erdoğan'dan, Polis Haftası Mesajı
23 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mesaj yayımlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, mesaj yayımlayarak Türk Polis
Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası
nedeniyle Twitter
hesabında mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Türk Polis Teşkilatı'mızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:01 Kaynak: DHA
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