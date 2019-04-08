Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan, Polis Haftası Mesajı

Erdoğan'dan, Polis Haftası Mesajı

23 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mesaj yayımlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Erdoğan'dan, Polis Haftası Mesajı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, mesaj yayımlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Twitter hesabında mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Türk Polis Teşkilatı'mızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:01 Kaynak: DHA

Polis Haftası, Polis, Politika
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