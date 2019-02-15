Erdoğan'dan Polisin Kolunu Isıran Hdp'li Aydeniz'e Tepki: Bunun Hesabını Soracağız (4)
1 saat önce
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A HAREKET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra, 31 Mart yerel seçimleri için Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:27 Kaynak: DHA
Avcılar'da Vahşet: 1 Buçuk Yaşındaki Kızına...
Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir
Kaşıkçı Cinayetinde "Çiğ Et" Muamması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatı Sonrası Bursa'da da Tanzim Satışları Başladı