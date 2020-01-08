Erdoğan'dan Putin'e "Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan'dan Putin'e 'Türkiye-Libya Mutabakatı' kitabı - Son Dakika

Erdoğan'dan Putin'e "Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabı

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını takdim etti.

Erdoğan'dan Putin'e

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye- Libya Mutabakatı" kitabını takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töreni için İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Doğu Akdeniz Denkleminde Stratejik Adım: Türkiye-Libya Mutabakatı" kitabını hediye etti.

İngilizce ve Türkçe hazırlanan kitap, "Doğu Akdeniz'in Jeopolitik Önemi", "Doğu Akdeniz'in Hidrokarbon Potansiyeli", "Türkiye'nin Doğu Akdeniz Konusundaki Pozisyonu", "Doğu Akdeniz'e İlişkin AB, GKRY ve Yunanistan'ın Tutumu" ve "Türkiye-Libya Mutabakatı" bölümlerinden oluşuyor.

Kitapta, Doğu Akdeniz'in tarih boyunca ve günümüzde nasıl bir stratejik öneme sahip olduğu ortaya konuluyor.

Bununla birlikte, Doğu Akdeniz'in hidrokarbon potansiyeli, farklı raporlardan elde edilen verilerle ve görsellerle detaylı bir şekilde ele alınıyor.

Türkiye'nin, Doğu Akdeniz konusundaki haklı pozisyonunun uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar temelinde detaylı bir şekilde ele alındığı kitapta, Türkiye ve KKTC'nin sahip olduğu hakların ve meşruiyetinin altı özellikle çiziliyor.

AB, GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) ve Yunanistan'ın haksız hamlelerinin de incelendiği kitapta, söz konusu çıkışların Türkiye bağlamında ne ifade ettiği ve uluslararası anlaşmalar kapsamında nasıl bir karşılığı olduğu da anlatılıyor.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı mutabakatı siyasi, hukuki ve ekonomik olarak birçok açıdan inceleyen kitap, tüm sürecin ve mutabakatın potansiyel sonucunun detaylı bir sunumunu ortaya koyuyor.

Vladimir Putin, Doğu Akdeniz, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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