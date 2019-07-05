Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili açıklama
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( Reyhanlı
'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde." dedi.
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