Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili açıklama
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Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili açıklama

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde.

Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlamayla ilgili açıklama, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( Reyhanlı'daki patlama) Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:17 
cumhurbaşkanı erdoğan, reyhanlı, Ekonomi
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