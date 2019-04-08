Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu iş bitmiştir

Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu iş bitmiştir

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 alımı ile ilgili de, "Bir şeyin akdini, sözleşmesini yapmışsak,bu iş bitmiştir.

Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu iş bitmiştir, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 alımı ile ilgili de, "Bir şeyin akdini, sözleşmesini yapmışsak,bu iş bitmiştir. Bu bizim egemenlik hakkımızdır,bu bizim tasarrufumuzdur." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:23 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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