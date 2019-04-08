Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Bu iş bitmiştir
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 alımı ile ilgili de, "Bir şeyin akdini, sözleşmesini yapmışsak,bu iş bitmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, S-400 alımı ile ilgili de, "Bir şeyin akdini, sözleşmesini yapmışsak,bu iş bitmiştir. Bu bizim egemenlik hakkımızdır,bu bizim tasarrufumuzdur." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:23
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