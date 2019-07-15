Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak
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Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak

4 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı'nda halka seslendi. S-400 hava savunma sistemleri teslimatında 8 uçağın Türkiye'ye vardığını hatırlatan Erdoğan, "Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak." dedi.

Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Atatürk Havalimanı'nda halka seslendi. Konuşmasında darbe gecesi yaşananları hatırlatarak başlayan Erdoğan, ardından gündemdeki bazı konulara da değindi.

Gün içinde, Twitter hesabından 16 Temmuz 2016'da saat 00.38'de attığı "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum." şeklindeki mesajını tekrar paylaşan Cumhurbaşkanı, darbe teşebbüsünün üçüncü yılında da aynı yerde buluşma çağrısında bulundu.
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Recep Tayyip Erdoğan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:22 
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