- Erdoğan'dan S-400 açıklaması "Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir...
1 saat önce
- Erdoğan'dan S-400 açıklaması "Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:24 Kaynak: İHA
- Erdoğan'dan S-400 açıklaması "Teslimat sürecindedir ve teslimat sürecinde olan böyle bir sözleşmeyi inkar etmemiz Türkiye
gibi bir devlete yakışmaz, bu iş bitti. Yaptırım olmayacağını Sayın Trump'tan dinlemiş olduk. Atacağımız bu adımlarda Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi yoktur, bunu da herkesin bilmesi lazım" dedi.
Erdoğan: Trump, S-400'lerle ilgili yaptırım olmayacağını söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi tehdit eden Libya Ulusal Ordusu sözcüsüne tepki
CHP'li Adıgüzel: VIP krizi İmamoğlu'nun oylarını yüzde 4 artırdı
Erdoğan'ın G-20 zirvesi sonrası gazeteciyle olan diyaloğu güldürdü