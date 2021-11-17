Erdoğan'dan S400 parça üretimi iddiaları sorusuna dikkat çeken cevap - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başkanı Pedro Sanchez Perez-Castejon ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a yabancı basında son zamanlarda gündeme gelen hava savunma sistemi S-400 parçalarının Türkiye'de üretilmesi konusu soruldu.

S-400 SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN TAVIR

S-400 parça üretimi hakkındaki soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "S-400 parça üretimi konusundaki detaylar hakkında her iki taraf, Türkiye- Rusya, detay açıklama yapmamak üzerinde mutabık kaldık. Dolayısıyla bu tür açıklamalara girmiyoruz, kendi aramızdaki hassasiyetten dolayı" yanıtını verdi.

TEKNOLOJİ TRANSFERİNİ, RUSYA'NIN İHRACAT ŞİRKETİ DUYURMUŞTU

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin bazı parçalarının Türkiye'de üretimi için teknoloji transferine başladıklarını duyurmuştu.

İSPANYA İLE SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya ile savunma alanında yapılan iş birliğinin devam edeceğini belirterek, "İspanya ile uçak gemisi yaptık, şu anda denize indirmiş vaziyetteyiz. Bunun çok daha büyüğünü İspanya ile yapalım istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.