ERDOĞAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK - Son Dakika

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ERDOĞAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK
6 saat önce
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptıkları alkışlı desteğin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntülerle birlikte, "Koronavirüs
ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." mesajı da paylaşıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan ile eşinin alkışlarken görüntüleri
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:20 Kaynak: DHA
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