Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

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Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
, eşi Emine Erdoğan
ile birlikte sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte yaptıkları alkışlı desteğin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.Görüntülerle birlikte, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." mesajı da paylaşıldı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:23 Kaynak: DHA
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