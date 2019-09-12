Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "C¸ok c¸etin s¸artlar ve imkansızlıklar ic¸inde yu¨ru¨tu¨len istiklal mu¨cadelesinin her as¸aması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik ic¸inde ulas¸tıgˆı zaferler, bizler ic¸in ilham kaynagˆı olmaya ve gelecegˆe yu¨ru¨yu¨s¸u¨mu¨zu¨ aydınlatmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 13 Eylül Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" anlayışıyla zafere ulaşan Sakarya Meydan Muharebesi'nin istiklal mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Erdoğan, "Bağımsızlık yolunda çok büyük bir adım olan, askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz milletimizin kaderini etkileyen Sakarya Zaferi'nin ardından, kahraman milletimizin azimli ve kararlı mücadelesiyle Cumhuriyetimize uzanan yolda büyük mesafe kaydedilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Zaferi'ni, "Nihai zaferden o¨nceki son merhale" olarak nitelendiren Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Sakarya Zaferi, aziz milletimizin bagˆımsızlık yolundaki u¨mitlerini canlandırmıs¸, kahraman ordumuza gu¨c¸ vermis¸, millet iradesinin yegane tecelligahı Meclisimizin du¨nyadaki itibarını artırmıs¸tır. C¸ok c¸etin s¸artlar ve imkansızlıklar ic¸inde yu¨ru¨tu¨len istiklal mu¨cadelesinin her as¸aması ve aziz milletimizin birlik ve beraberlik ic¸inde ulas¸tıgˆı zaferler, bizler ic¸in ilham kaynagˆı olmaya ve gelecegˆe yu¨ru¨yu¨s¸u¨mu¨zu¨ aydınlatmaya devam edecektir. Sakarya Zaferi'nin yıl do¨nu¨mu¨nde bas¸ta Gazi Mustafa Kemal Atatu¨rk olmak u¨zere, Kurtulus¸ Savas¸ı'nın tu¨m kahramanlarını rahmet ve s¸u¨kranla anıyor, vatandas¸larımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."