Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili olarak, "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili olarak, " Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." dedi.View on euronews

Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste

Recep Tayyip Erdoğan, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:36 
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