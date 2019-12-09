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Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili olarak, "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili olarak, " Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." dedi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:36
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