Erdoğan'dan Sarı Yelekliler yorumu: Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'da aylardır devam eden Sarı Yelekliler eylemiyle ilgili olarak, " Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." dedi.View on euronews