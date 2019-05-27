Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, Irak'ın kuzeyindeki Sera Batin Üs Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü, İstanbul'da trafik kazasında şehit olan düşen memuru Mustafa Kartal ve Şırnak'ta...

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yaşar Yıldırım, Irak'ın kuzeyindeki Sera Batin Üs Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Köklü, İstanbul'da trafik kazasında şehit olan düşen memuru Mustafa Kartal ve Şırnak'ta şehit edilen güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde PKK/YPG'li teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yıldırım, Irak'ın kuzeyindeki Sera Batin Üs Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Köklü, İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 02:40 Kaynak: AA
Irak, Şırnak, Piyade, Güncel
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