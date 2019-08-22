Son Dakika Haberleri: Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
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Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen üç askerin ailelerine başsağlığı diledi.

Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen üç askerin ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman çavuşlar Ayhan Yanık, Mehmet Uçar ve Muhammed Ferdi Güntekin'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Şırnak, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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